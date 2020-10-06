الثني يبحث استئناف حركة الملاحة الجوية

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث مع الخطة المعدة من قبل الهيئة لإعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.
وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الهيئة في القطاع الجوي والبري والبحري، وناقش نسب إنجاز هذه المشاريع وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.
وأكد رئيس الهيئة جاهزيتها التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة.
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