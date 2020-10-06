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أردوغان لـ أمين حلف “الناتو”: نبذل جهودًا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين دعمه لمبادرة حلف شمال الأطلسي “الناتو” للحدّ من مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسّط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية.

البيان الصادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ذكر أنّ أردوغان استقبل أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في المجمع الرئاسي بأنقرة وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

جانب من اجتماع اردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي

 

وأشار البيان إلى أنّ الجانبين تناولا العلاقات التركية الأطلسية والتطوّرات الإقليمية وعلى رأسها شرق المتوسّط وليبيا وسوريا.

وبحسب البيان، فقد أكّد أردوغان دعمه لمبادرة “الناتو” للحدّ من مخاطر الحوادث في شرق المتوسّط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية منذ البداية، رغم السلوك السلبي لليونان.

وأشار إلى أنّ تركيا تواجه بمفردها تقريبًا أزمة اللاجئين باسم أمن واستقرار أوروبا والمنطقة برمتها، زاعمًا بأن بلاده هي الدولة الوحيدة في الحلف التي تبذل جهودًا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا على حد زعمه.

وأضاف أنّ تركيا كما ترعى حقوقها ومصالحها تراعي حقوق ومصالح حلفائها، وتنتظر من بقية أعضاء الحلفاء إبداء نفس الحساسية.

وذكر أنّ قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا تطالب بانسحاب أرمينيا بشكل فوري ودون شروط مسبقة مما وصفها بـ” أراضي أذربيجان المحتلة “.

وشدّد أنّ بعض الحلفاء في الناتو يسمّمون التضامن داخل الحلف بتعاونهم مع تنظيمات “ي ب ك/ ب ي د/ بي كا كا” وحمايتهم لمنظمة “غولن” التي وصفها بـ”الإرهابية”، مشدّدًا على ضرورة إظهار الناتو تضامن ملموس مع تركيا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار وممثل تركيا الدائم لدى الحلف باسات أوزتورك.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هههه النفايات الارهابية تحقق التوزان ياحلاوة على الغباوة وبهذا المنطق علينا ان ندعم حزب العمال الكردستانى لتحقيق التوازن فى تركيا يامهبول اسطنبول اى توازن يين جيش وطنى مائة الف مدعوم بالف مقاتل مصرى لو احضرت كل مرتزقة العالم ومعهم جيش الدعارة التركى لتم سحقكم كما حصل لجدكم حافظ باشا على يد جدنا ابراهيم باشا محمد على الذى سحق الجيش العثمانى فى موقعة نصبين لولا تدخل الناتو لكنت تابعين للدولة المصرية صحيح اللى اختشوا ماتوا

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  • اى توازن ياحقير بين شوية صراصير لاتستطيع تخطى الخط الاحمر لو تقدمت لاحترقت بينما نقول للمشير بو تقدمت لاخترقت ووصلت الى مصراته ولكن محظور ذلك الان لوجود انتخابات امريكية بعدها ياتى الفرج

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