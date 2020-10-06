أردوغان لـ أمين حلف “الناتو”: نبذل جهودًا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا

ليبيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين دعمه لمبادرة حلف شمال الأطلسي “الناتو” للحدّ من مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسّط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية.

البيان الصادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ذكر أنّ أردوغان استقبل أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في المجمع الرئاسي بأنقرة وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأشار البيان إلى أنّ الجانبين تناولا العلاقات التركية الأطلسية والتطوّرات الإقليمية وعلى رأسها شرق المتوسّط وليبيا وسوريا.

وبحسب البيان، فقد أكّد أردوغان دعمه لمبادرة “الناتو” للحدّ من مخاطر الحوادث في شرق المتوسّط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية منذ البداية، رغم السلوك السلبي لليونان.

وأشار إلى أنّ تركيا تواجه بمفردها تقريبًا أزمة اللاجئين باسم أمن واستقرار أوروبا والمنطقة برمتها، زاعمًا بأن بلاده هي الدولة الوحيدة في الحلف التي تبذل جهودًا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا على حد زعمه.

وأضاف أنّ تركيا كما ترعى حقوقها ومصالحها تراعي حقوق ومصالح حلفائها، وتنتظر من بقية أعضاء الحلفاء إبداء نفس الحساسية.

وذكر أنّ قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا تطالب بانسحاب أرمينيا بشكل فوري ودون شروط مسبقة مما وصفها بـ” أراضي أذربيجان المحتلة “.

وشدّد أنّ بعض الحلفاء في الناتو يسمّمون التضامن داخل الحلف بتعاونهم مع تنظيمات “ي ب ك/ ب ي د/ بي كا كا” وحمايتهم لمنظمة “غولن” التي وصفها بـ”الإرهابية”، مشدّدًا على ضرورة إظهار الناتو تضامن ملموس مع تركيا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار وممثل تركيا الدائم لدى الحلف باسات أوزتورك.

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