ارتفاع كبير في الأعداد.. 1031 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 أشخاص وشفاء 334 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 05 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (212).

واستلم المركز عدد (4108) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1768) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (85) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1400) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (134) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (46) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (112) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (45) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد ( 3077 ) عينة سالبة، عدد (1031) عينة موجبة (769 جديدة + 262 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 410 حالة جديدة

عدد 110 حالة مخالطة

بنغازي

عدد 35 حالة جديدة

3.الجفارة

عدد 19 حالة جديدة

العجيلات

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5.الماية

عدد 8 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

6.النواحي الأربع

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.بني وليد

عدد 1 حالة جديدة

غريان

عدد 16 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

9.صبراته

عدد 5 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

جنزور

عدد 16 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

11.الزاوية المركز

عدد 34 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

12.صرمان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

13.زليتن

عدد 21 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

14.مصراتة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 31 حالة مخالطة

15.وادي زمزم و أبونجم

عدد 9 حالة مخالطة

16.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.الزاوية الغرب

عدد 45 حالة جديدة

الخمس

عدد 12 حالة جديدة

19.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

20.سرت

عدد 14 حالة جديدة

21.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

22.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

23.الجميل

عدد 15 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.ككلة

عدد 1 حالة جديدة

25.الزاوية الجنوب

عدد 5 حالة جديدة

26.الأصابعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

27.ترهونة

عدد 6 حالة جديدة

28.الرجبان

عدد 7 حالة جديدة

29.القلعة

عدد 12 حالة جديدة

30.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

31.درج

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

32.سواني بني ادم

عدد 19 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

33.يفرن

عدد 3 حالة جديدة

34.الزنتان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

35.الحرابة

عدد 10 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

36.جادو

عدد 6 حالة جديدة

37.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

38.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

39.زوارة

عدد 14 حالة مخالطة

40.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 334 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 279 حالة في طرابلس

2.عدد 14 حالة في طبرق

3.عدد 6 حالات في غريان

عدد 2 حالات في يفرن

5.عدد 8 حالات في تازربو

6.عدد 9 حالات في الزاوية المركز

7.عدد 1 حالة في الماية

عدد 6 حالات في صرمان

9.عدد 4 حالات في الزنتان

10.عدد 5 حالات في الرحيبات

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في بنغازي

2.عدد 2 حالة في سرت

عدد 1 حالة في الزاوية المركز عدد 1 حالة في صبراته

5.عدد 1 حالة في الخمس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 38468

2.الحالات النشطة : 15456