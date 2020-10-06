الخارجية الأمريكية: استئناف منتدى الحوار السياسي الليبي يهدف إلى رسم الطريق إلى الانتخابات

أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك أصحاب العلاقة من جميع أطراف النزاع داخليًا وخارجيًا لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق سلام بشأن ليبيا.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل أشاد بجهود الأمم المتحدة والجهود الليبية لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى رسم الطريق إلى الانتخابات الوطنية مضيفا “ستواصل الولايات المتحدة إشراك أصحاب العلاقة من جميع أطراف النزاع – داخليًا وخارجيًا – لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق سلام”.

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