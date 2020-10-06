السوق الموازية: استقرار الدولار أمام الدينار وتراجع اليورو والاسترليني

استقر الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الثلاثاء، فيما تراجعت أسعار صرف العملتين الأوروبية والبريطانية.

فقد ثبت الدولار عند 6.05 دينار اليوم، وهو آخر سعر سجله أمس الإثنين، حسب صفحات معنية بمتابعة السوق.

في حين انخفض اليورو إلى 6.95 دينار، مقابل 7 دينارات أمس، وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 7.65 دينار، مقابل 7.70 دينار أمس.

وهبطت العملة التونسية إلى 2.17 دينار، مقابل 2.19 دينار، في حين بقيت الليرة التركية دون تغيير عند مستوى 0.77 دينار.

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