الثني يطلع على خطة استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا

ليبيا – ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقّفها لأشهر بسبب جائحة كورونا.

الثني بحث خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- الخطّة المُعدّة من قبل الهيئة لأعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.

وفي هذا الصدد، أكّد رئيس الهيئة جاهزيّتها التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقًا للاشتراطات المطلوبة.

وتطرّق الاجتماع إلى مشاريع الهيئة في القطاعات: الجوي والبري والبحري، مناقشًا نسب إنجاز هذه المشاريع وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلّها.

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