العامة للكهرباء: استمرار التعديات على مكونات الشبكة يتسبب في انقطاع التيار وخسائر جسيمة للشركة

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن التعديات المستمرة على مكونات الشبكة تتسبب في انقطاع التيار على عدد من المواطنين واحياناً المزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة وخسائر جسيمة للشركة. وأعلنت الشركة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مجموعة خارجة عن القانون قامت فجر اليوم بسرقة أسلاك مسافة 600 متر بدائرة شمال العزيزية، مضيفة أنه تم أيضا سرقة أسلاك ضغط عالي بطول 750 مترا على خط تجاه السوداني من فرعية الخنفار بدائرة توزيع السواني.

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