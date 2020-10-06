مباحثات “أميركية- مصرية” حول الحوار السياسي الليبي

كشف السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن مباحثات أجراها في القاهرة مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل؛ حول دعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسبل تهدئة الأوضاع في ليبيا.

وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا، قد أشارت إلى أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية “ديفيد هيل”، أشاد بجهود الأمم المتحدة والجهود الليبية لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الهادف إلى رسم الطريق إلى الانتخابات الوطنية.

وأكدت الولايات المتحدة أنها “ستواصل إشراك أصحاب العلاقة من جميع أطراف النزاع، داخليًا وخارجيًا، لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق سلام”.

وفي سياق متصل؛ دعا وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للأمين العام لليبيا بشكل سريع؛ للمضي قدمًا في الزخم السياسي الحالي.

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