ليبيا الان

وفد مغربي لتقديم التعازي للكويت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أوفد العاهل المغربي الملك محمد السادس ،وزيري الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق و العدل محمد بن عبدالقادر، لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقد استقبلموفدي ملك المغرب من طرف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، حيث قامابتقديم التعازيللأمير وللشعب الكويتي، كما استقبلا من طرف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم و مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني و الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح و الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح و الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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