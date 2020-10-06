وفد مغربي لتقديم التعازي للكويت

أوفد العاهل المغربي الملك محمد السادس ،وزيري الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق و العدل محمد بن عبدالقادر، لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقد استقبلموفدي ملك المغرب من طرف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، حيث قامابتقديم التعازيللأمير وللشعب الكويتي، كما استقبلا من طرف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم و مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني و الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح و الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح و الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.