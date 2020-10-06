«السراج» يأذن بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات ويطالب باتباع «الإجراءات الاحترازية»

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا حمل رقم (61) لسنة 2020، بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات.

وأوضح نص القرار، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بشأن حظر التجول وتقرير بعض الأحكام بشأنها، يؤذن بفتح المساجد لأداء جميع الصلوات بشرط الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا”.

وكان رئيس اللجنة العليا لمجابهة كورونا، بحكومة الوفاق، قد خاطب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ردًا على الكتاب رقم 2411 والمؤرخ في 4 أغسطس 2020 ، بشأن النظر في عودة كافة الصلوات بالمساجد.

وأوضح رئيس اللجنة، في نص القرار، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه تم السماح “بفتح المساجد للأداء كافة الصلوات مع الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا”.