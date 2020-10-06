برلماني فرنسي : الحوار بين الليبين فتح ابواب الأمل

قال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية ، إن المبادرة المغربية حول ليبيا، فتحت أبواب الأمل للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه لإنهاء الإقتتال في ليبيا.

وأضاف كريستيان كامبو في بيان صحافي صادر مساء أمس الإثنين،وهو ايضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي ‘البرلمان’ ، أن مواصلة الحوار الليبي بمبادرة مغربية بشكل مسترسل أمرٌ جيد يستحق التنويه ونتائجه مفرحة.

و دعا الأطراف الليبية لإستغلال فرصة الوساطة المغربية الفاعلة لمصالحة تاريخية وبناء ليبيا المستقبل.