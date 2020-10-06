«شركة الكهرباء»: انقطاع التيار بعد سرقة أسلاك ضغط عالي من دائرتي «شمال العزيزية والسواني»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنه لا تزال التعديات مستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، حيث قامت مجموعة خارجة عن القانون فجر اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر بسرقة أسلاك مسافة 600 متر على خط القرية من 30 الساعدية بدائرة شمال العزيزية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أنه “تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي فجر اليوم الثلاثاء 750 متر على خط تجاه السوداني من فرعية الخنفار بدائرة توزيع السواني”.

وأوضح البيان أن تلك “الاعتداءات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين وأحياناً المزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، كما تسبب خسائر جسيمة للشركة العامة للكهرباء”.