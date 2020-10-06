صالح يلتقي أعيان العواقير وناشطات حقوقيات وشباب من بنغازي

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سلسلة لقاءات مع ناشطات حقوقيات وأكاديميات وشباب من بنغازي وعدد من أعيان العواقير.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح بحث خلال لقاءات مع عدد من الحقوقيات والأكاديميات دور المرأة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أن صالح أكد خلال اللقاءات التي عقدت في مدينة القبة على أهمية مشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل مثنياً على دور المرأة الداعم لبناء دولة المؤسسات والقانون فيما أكدت الحاضرات على دعمهن لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

كما بحث صالح مع عدد من شباب مناطق بنغازي الكبرى تطورات الأوضاع في البلاد والمشاكل التي تعانيها عدد من مناطق بنغازي الكبرى، حيث أكد على أهمية دور الشباب وبضرورة مشاركتهم الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة من الشباب للنهوض بالبلاد فيما أكد شباب مناطق بنغازي الكبرى عن دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

كما بحث صالح مع عدد من أعيان العواقير الأوضاع في البلاد، حيث أكد الحاضرون على تقديرهم ودعمهم لجهود صالح للوصول إلى حل سياسي ينهي حال الانقسام والتشظي في البلاد وما يعانيه المواطن من ظروف صعبة انعكست على حياته اليومية.