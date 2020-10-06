أوحيدة: ما يحدث في بوزنيقة هدفه إقصاء الجيش وتهميش أصحاب المواقف الوطنية الواضحة من النواب

ليبيا – نفى عضو مجلس النواب جبريل أوحيده علم أغلب أعضاء مجلس النواب بعزم المجلس عقد أيّ مفاوضات؛ حيث لم يتم إعلامهم بأية طريقة، بأنه ستكون هناك مفاوضات مع مجلس الدولة، وليس لديهم أيّ تفاصيل حول آلية اختيار الأعضاء المشاركين في الحوار.

أوحيده أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أنّ ما يحدث في بوزنيقة هدفه إقصاء الجيش وتهميش بقية النواب الذين لديهم مواقف وطنية واضحة.

وبيّن أنّ سبب تعطّل الجولة الثانية من حوار بوزنيقة مرجعه تغيير مجلس الدولة للجنته وزيادة عددها، وكذلك تصريحات رئيس المجلس خالد المشري والقيادي الإخواني محمد صوان بشأن التفاهمات التي حدثت في الجولة الأولى.

وأضاف أوحيده أنّ الجولة عادت للالتئام بعد أن تراجع مجلس الدولة عن فكرة تغيير أعضاء وفده وزيادة عددهم عندما أعاد مجلس الدولة لجنته السابقة، كما أنّ تدخّل الدولة المستضيفة قرّب وجهات النظر بين الفريقين.

كما أشار إلى أنّ ما تمّ تداوله في بوزنيقة تمحور حول المرحلة الانتقالية القادمة، وفق مخرجات برلين ومبادرة عقيلة التي تبنّتها القاهرة، كما تمت فيها مناقشة أسماء من سيتولون المناصب السيادية. متوقّعًا عدم تحقّق الكثير من الأهداف التي يرجوها الليبيون من هذه الجولة.

وتوقّع بأنّ تيّار المشري وصوان المنتمي لجماعة “الإخوان” لن يفرّطوا فيما تحقّق لهم من مكاسب في الفترة السابقة، وسيتمسّكون بالمؤسّسات التي تخدمهم وفي مقدمتها المصرف المركزي.

وبحسب أوحيده، فإنّ عدّة شخصيات من المشاركين في الحوار يطمحون للبقاء عبر الأجسام الجديدة، موضّحًا أنه ليس سرًا أنّ رئيس البرلمان عقيلة صالح يطمح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد، وهذا الأمر هو محور بوزنيقة من قبل وفد البرلمان، ويكون مقابل ذلك مكاسب للمشري وتياره، وفقًا لقوله.

ختامًا رأى بأنّ الكلمة الأولى والأخيرة ستكون في جنيف أواخر هذا الشهر، معتبرًا أنّ جماعة الإخوان تدرك ذلك جيدًا وتستند إلى داعمين لديهم أوراق لعب أهم من مجموعة عقيلة، وسيناور الطرف الآخر حتى الوصول إلى هذه المرحلة، التي ستكون مخرجاتها مُلزمة، على غرار ما تم في الصخيرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية