السراج ينعى اللواء سليمان العبيدي: تمسك بالثوابت الوطنية في أصعب الفترات

نعي القائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اللواء سليمان محمود العبيدي الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال السراج إن ليبيا «فقد أحد أبنائها الاوفياء، الذي تحمل المسؤولية بجدارة، متمسكا بالثوابت الوطنية في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن»، حسب بيان على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتقدم بالعزاء إلى آل العبيدي، وزملاء وأصدقاء الفقيد، داعيا الله أن «يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته».

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