قفزة جديدة بعدد إصابات كورونا في ليبيا

سجلت ليبيا 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 769 إصابة جديدة و262 حالة مُخالطة، بحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتصدرت العاصمة طرابلس الحصيلة بعدد 410 حالات جديدة و110 حالات مخالطة، تليها الزاوية الغرب بعدد 45 حالة مخالطة، بينما جاءت الزاوية المركز ثالثاً بواقع 34 حالة جديدة و4 حالات مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه إلى تسجيل 334 حالة شفاء جديدة، إضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جراء الفيروس.

وبهذه الإحصائيات الجديدة ارتفعت حصيلة إصابات كورونا التراكمية في ليبيا إلى 38468 حالة، بينها 15456 حالة نشطة و602 حالة وفاة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 22410 حالة.

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