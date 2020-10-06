“الجامعة العربية” تُلمّح لاتفاق ليبي شامل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الالتزام بوقف إطلاق النار والحوارات بين الأطراف الليبية قد تؤدي إلى اتفاق ليبي شامل لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وأضاف أبو الغيط، أمام الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تطورات مهمة أسهمت بشكل بناء، في حلحلة الأزمة من حيث الالتزام الذي تبديه الأطراف بوقف النار والتئام الحوارات الليبية، وهي تطورات يمكن أن تقرب من نقطة التوصل إلى اتفاق ليبي شامل.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد حذر من التدخلات الخارجية في ليبيا، مؤكداً أن استمرارها يُهدد بعودة الصدام بين الأطراف الليبية على الأرض.

وسبق أن دعت جامعة الدول العربية الأطراف الليبية إلى الانخراط في الحوارات بحسن نية، ودعم كافة الجهود للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة، تمهيدا للوصول إلى توافق يفضي إلى استكمال المرحلة الانتقالية والتوجه لانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي نتائجها الجميع.

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