أردوغان: تركيا هي الدولة الوحيدة بـ«الناتو» التي تبذل جهودًا «صادقة» لإعادة «التوازن» في ليبيا

أعلن الرئيس التركي أردوغان، دعمه لمبادرة حلف شمال الأطلسي «الناتو» للحد من مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية، مدعيا أن تركيا هي الدولة الوحيدة في الناتو التي تبذل جهودا وصفها بـ«الصادقة» لإعادة «التوازن» في ليبيا، بحسب وصفه.

وأكد البيان الصادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان استقبل أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في المجمع الرئاسي بأنقرة وفقًا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية.

وأضاف البيان “الجانبين تناولا العلاقات التركية الأطلسية والتطوّرات الإقليمية وعلى رأسها شرق المتوسّط وليبيا وسوريا، حيث أكد أردوغان دعمه لمبادرة «الناتو» للحد من مخاطر الحوادث في شرق المتوسط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية منذ البداية، رغم السلوك السلبي لليونان”، على حد تعبيره.

وزعم أن تركيا تواجه بمفردها تقريبًا أزمة اللاجئين باسم أمن واستقرار أوروبا والمنطقة برمتها، مدعيا بأن بلاده هي الدولة الوحيدة في الحلف التي تبذل جهودًا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا، وفقا لقوله.

وتابع “تركيا كما ترعى حقوقها ومصالحها تراعي حقوق ومصالح حلفائها، وتنتظر من بقية أعضاء الحلفاء إبداء نفس الحساسية، كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا تطالب بانسحاب أرمينيا بشكل فوري ودون شروط مسبقة مما وصفها بـ«أراضي أذربيجان المحتلة»”، بحسب زعمه.