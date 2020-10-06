الخارجية الأردنية: نرحب بنتائج جلسات الحوار الليبي في «بوزنيقة»

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، أهمية الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل لحل سياسي للأزمة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وأمنها ويحمي مقدراتها.

ورحب الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، بالنتائج الإيجابية التي حققتها جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، والاجتماع الذي استضافته مصر ومخرجات مؤتمر برلين الذي نظمته ألمانيا والأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأشار الفايز إلى أن بلاده ترحب بكل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة عبر الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا، وتشيد بالروح الإيجابية للحوار وبالجهود التي يقوم بها الأشقاء والشركاء الدوليون للتوصل لحل سياسي للأزمة.

وكان وفدا مجلس النواب والدولة في بوزنيقة، قد أكدا أمس الاثنين، على الروح الإيجابية والتفاؤل الذي ساد المشاورات السياسية الجارية بين الوفدين في الملمكة المغربية، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير اختيار المراكز السيادية السبع، بحسب تعبيرهما.

وقال بيان لوفدي المجلسين: “إن أعضاء الحوار السياسي في بوزنيقة يستكملون الحوار حلحلة الإرباك الكبير الذي تعاني منه مؤسسات البلاد خاصة السيادية، كما أن أعضاء الحوار حاولوا من خلال اللجان المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية التي حددها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، ولكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية ومحاولات التعطيل من هنا وهناك استنزفت الكثير من الوقت والجهد”، على حد قوله.

وواصل البيان: “التدهور الخطير والمقلق في المؤسسات السيادية منها والخدمية حتّم على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها بالمادة 15من الاتفاق السياسي”.