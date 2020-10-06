السراج ينعي سليمان العبيدي – بوابة أفريقيا الإخبارية

نعى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رئيس الأركان الأسبق اللواء سليمان محمود العبيدي الذي وفاته المنية اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال السراج إن العبيدي خلف سيرة عطرة، ومسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن مضيفا “لقد فقدت بلادنا أحد أبنائها الاوفياء، الذي تحمل المسؤولية بجدارة، متمسكاً بالثوابت الوطنية في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن”.

وكان العبيدي أحد الضباط الذين شاركوا في ثورة سبتمبر عام 1969، ولكنه شارك في أحداث فبراير 2011، ليصبح بعد ذلك رئيس الأركان العامة لقوات المجلس الانتقالي بين يوليو 2011 ونوفمبر 2011.