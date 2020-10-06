ليبيا تودع الشاعر والإذاعي الكبير فرج المذبل

أخبار ليبيا24

ودعت ليبيا اليوم الثلاثاء أحد أبرز شعرائها الغنائيين والمبدعين الإذاعيين، الشاعر والإذاعي الكبير، فرج المذبل، عن عمر ناهز الـ76 عامًا جراء تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أيام.

بدأ المذبل، الذي ولد في درنة عام 1944 وعاش في بنغازي، حياته لاعبًا رياضيًا لكرة القدم في أشبال نادي “النجمة” ببنغازي والفريق الأول بنادي “الأهلي بنغازي” وصولًا إلى المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم.

بعد ذلك تفرّغ للعمل في المجال الإذاعي والتأليف الغنائي، إذ ألّف المذبل خلال مسيرته الفنية العديد من القصائد الغنائية التي غناها، أبرز المطربين الليبيين، من بينها “هز الشوق” للمطرب عادل عبدالمجيد، و “ما تغيّب” للمطربة تونس مفتاح و”عاهدتني” للمطربة سالمين الزروق.

كما قام الإذاعي الراحل، خلال عمله في الإذاعي منذ ثمانينيات القرن الماضي، بإخراج وإعداد العديد من البرامج الإذاعية المنوعة والمسلسلات التلفزيونية، من بينها إخراج مباريات منتخبات المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي استضافتها ليبيا عام 1982 والتي جرت مبارياتها على أرضية ملعب 28مارس ببنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24