سرقة خطي كهرباء في العزيزية والسواني

سرق مجهولون خطي كهرباء في منطقتي العزيزية والسواني جنوب العاصمة طرابلس، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن مجموعة خارجة عن القانون سرقت أسلاكًا بطول 400 متر على خط القرية بدائرة شمال العزيزية، كما أقدم آخرون على سرقة أسلاك بطول 750 مترًا بخط ضغط عالٍ بدائرة توزيع السواني، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن تلك الوقائع تتسبب في انقطاع التيار عن منازل المواطنين، وأحيانًا عن المزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، كما تسبب خسائر جسيمة لشركة كهرباء.

كما سبق أن طالبت الشركة الجميع بتضافر الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة، مناشدة الأجهزة الأمنية وضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

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