موقع رادار الإيطالي: طائرة أمريكية في مهمة استطلاعية قبالة سواحل ليبيا

قال موقع إيتاميل رادار الإيطالي، إنه في الأسبوع الماضي، “قمنا بتتبع طائرة بوينج RC-135U التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وهي تقوم بمهمة مراقبة قبالة غرب ليبيا”، لافتًا إلى أنه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر “تقوم نفس الطائرة بمهمة مماثلة هذه المرة قبالة الساحل الليبي بأكمله”.
وأضاف الموقع الإيطالي، غادرت الطائرة البوينغ (رقم التسجيل 14849-64، إشارة الإتصال HOOCH09) هذا الصباح، القاعدة البحرية سودا باي، في جزيرة كريت اليونانية، باتجاه الجنوب في الساعة 07:21 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، مُرسلة الرمز السداسي المزيف (89FF8C).
وأوضح الموقع، أن “الطائرة الأمريكية قامت بمهمتها الاستطلاعية قبالة بنغازي، ولكن أيضًا فوق خليج سرت، محلقة دائمًا في المجال الجوي الدولي”، مستطردًا أن “قامت الطائرة أيضًا بطلعة قبالة طرابلس، قبل أن تعود للقيام بمهمتها في شرق ليبيا”.
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