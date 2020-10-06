موقع رادار الإيطالي: طائرة أمريكية في مهمة استطلاعية قبالة سواحل ليبيا

قال موقع إيتاميل رادار الإيطالي، إنه في الأسبوع الماضي، “قمنا بتتبع طائرة بوينج RC-135U التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وهي تقوم بمهمة مراقبة قبالة غرب ليبيا”، لافتًا إلى أنه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر “تقوم نفس الطائرة بمهمة مماثلة هذه المرة قبالة الساحل الليبي بأكمله”.

وأضاف الموقع الإيطالي، غادرت الطائرة البوينغ (رقم التسجيل 14849-64، إشارة الإتصال HOOCH09) هذا الصباح، القاعدة البحرية سودا باي، في جزيرة كريت اليونانية، باتجاه الجنوب في الساعة 07:21 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، مُرسلة الرمز السداسي المزيف (89FF8C).

وأوضح الموقع، أن “الطائرة الأمريكية قامت بمهمتها الاستطلاعية قبالة بنغازي، ولكن أيضًا فوق خليج سرت، محلقة دائمًا في المجال الجوي الدولي”، مستطردًا أن “قامت الطائرة أيضًا بطلعة قبالة طرابلس، قبل أن تعود للقيام بمهمتها في شرق ليبيا”.