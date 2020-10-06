مديرية أمن بنغازي تشن حملات لضبط وتقنين المركبات الآلية التي تسيّر بدون مستندات ولوحات

بنغازي 05 أكتوبر 2020 (وال)- يواصل قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن بنغازي، حملاته لضبط وتقنين المركبات الآلية التي تسيّر بدون مستندات ولوحات.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات؛ عن ضبط العديد من المركبات الآلية المخالفة للقانون، وذلك بناء على تعليمات مدير أمن بنغـازي العميد عادل عبد العزيز، من أجل تقنين أوضاع المركبات الآلية؛ مثل تجولها بدون لوحات معدنية ومستندات رسمية، والتي بها زجاج معتم، إلى جانب منع القيادة لصغار السن دون السن القانوني لقيادة المركبات الآلية.

وقال مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، إن قيادة المركبات بدون مستندات ولوحات معدنية، يُعد مخالف للقانون وللوائح المرور، وهذه المخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتصل أحيانًا العقوبة إلى السجن إذا تم استخدام المركبة في أي جريمة، أو لم يثبت السائق ملكيته للمركبة التي يقودها.

وأوضح العميد عادل عبد العزيز، أن سيّر أي مركبة أو أي وسيلة حركية في الطريق العام، يجب أن يكون وفقًا للضوابط القانونية والمرورية.

وأشار العميد عادل عبد العزيز إلى أن المركبات الآلية التي لها أوراق رسمية وبها مخالفات مرورية، سيتم إجراء المعالجة لها ليتم إجراء اللازم حيالها، مُبينًا أن بعض المركبات الآلية التي قد تكون مشتبه في استخدامها في ارتكاب جرائم، والبعض الآخر قد توجد بها تعاميم جنائية تُفيد بسرقتها، ستسلم للجهة الصادر منها التعميم، وفق محضر تسليم والتي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وأضاف العميد عادل عبد العزيز، أن ظاهرة قيادة المركبات بدون لوحات معدنية ومستندات رسمية، تُشكل مهددًا أمنيًا؛ حيث تستغل في ارتكاب الجرائم كالنهب والسرقة، وترويج الخمور والمخدرات، فضلا عن تهديد السلامة المرورية، لما تعتريه من خطر على مستخدمي الطريق من مركبات ومُشاة.

وطالب العميد عادل عبد العزيز، أثناء شراء أي مركبة آلية بضرورة التأكد من المستندات رسمية، والتي لا توجد بها مستندات رسمية عدم شرائها، لأن ذلك يعتبر مخالف للقانون ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وحجز المركبة. (وال- بنغازي) ر ت

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