«السراج» ناعيا سليمان محمود: رحل مخلفا «سيرة عطرة»

نعى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وفاة اللواء سليمان العبيدي، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح حساب حكومة الوفاق على فيسبوك، أنه “بمزيد من الحزن والأسى” ينعى فايز السراج الذي ينتحل صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، “وفاة اللواء سليمان محمود العبيدي الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020م، ليرحل عن دنيانا مخلفاً سيرة عطرة، ومسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن”، بحسب البيان.

وتابع البيان؛ “لقد فقدت بلادنا أحد أبنائها الأوفياء، الذي تحمل المسؤولية بجدارة، متمسكاً بالثوابت الوطنية في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن”، بحسب وصف البيان

وختم البيان؛ “ولا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا، ونعزي آل العبيدي، وزملاء وأصدقاء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، داعين الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته”.