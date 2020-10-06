نقل عيادة الطب النفسي في أجدابيا إلى المستشفى المركزي

قرر مدير عام المستشفى المركزي التعليمي أجدابيا «الشهيد محمد المقريف»، فتحي الحرنة، نقل عيادة الطب النفسي إلى المستشفى، بعدما كانت تتخذ مقرًّا لها في أحد الأحياء السكنية بالمدينة منذ 7 سنوات.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له إلى العيادة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة جملة من المواضيع التي تتعلق بعملها، وحل المشكلات والعراقيل التي تعيق سير أعمالهم، حسب بيان المكتب الإعلامي للمستشفى.

وأوضح الحرنة أن الغاية من نقل العيادة إلى المستشفى هو تخصيص المكان المناسب، بالإضافة إلى متابعة سير عملها عن قرب، وتوفير الاحتياجات الخاصة بها والحماية الأمنية أثناء فترة الدوام الرسمي.

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مدير عام المستشفى، فتحي الحرنة، تعهد بتوفير الإمكانات للعيادة، عبر التواصل مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ووزير الصحة بالحكومة سعد عقوب.

يذكر أن عيادة الطب النفسي يتردد عليها نحو ثلاثة آلاف حالة مرضية من مدن أجدابيا والكفرة ومرادة ومناطق الواحات جنوب البلاد، حسب ما أفاد به مدير مستشفى الطب النفسي الدكتور راضون أحمد الطيب.

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