ميناء الخمس البحري يشهد حركة تجارية نشطة

استقبل ميناء الخمس البحري الساعات الماضية سفينة نقل السكر “سي انسبيريشن” التابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 8 آلاف طن من السكر المكيس.

ورست السفينة “ام اف روز” التابعة لوكالة المنتظمة للتوكيلات الملاحية بالميناء وعلى متنها نحو 6700 طن من الإسمنت المكيس.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها إدارة الميناء أنه استقبل على أرصفته سفينة نقل القمح “كيستريل اس” والتي تتبع الوكيل الملاحي الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية محملة بـ30 ألف طن من حبوب القمح.

ويشهد الميناء في الفترة الراهنة حركة ملاحية نشطة بدخول السفن المحملة بشتى أنواع البضائع من بينها السماد الزراعي والحاويات التي تحمل بضائع وسلعا مختلفة.

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