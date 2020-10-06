«الكبير»: حققنا 52 مليار من بيع «العملة» استخدمنا جزءا منها في «مشروعات التنمية»

زعم الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال بقرار من مجلس النواب الليبي، أن فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حقق 52 مليار دينار، على حد قوله.

وقال الكبير، خلال إحاطة أمام مجلس النواب المنشقين في طرابلس: “انخفضَ سعر الصرف الموازي من 9.7 دينارات إلى 4 دينارات للدولار، وتمَ إطفاء جزء من الدين العام، وجزء منه لاستكمال بعض مشروعات التنمية، وانتهى عجز الترتيبات المالية، وحقّق التوازن في ميزان المدفوعات”، بحسب ادعائه.

وأضاف “ارتفع حجم الدين العام الكلي إلى ما يزيد عن 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو معدل قياسي غير قابل للاستدامة ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة”، وفقا لوصفه.

وتابع “أخفقت وزارة المالية في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية وبلغ العجز فيها حوالي 51% مما يؤكّد تقاعس الحكومة ووزارة المالية في أداء دور الجباية وتحسينه”، على حد زعمه.

وواصل “آثرنا العمل بصمت لاجتناب التجاذبات السياسية وتقديرا منا لخطورة الوضع الاقتصادي بالرغم من الحملات الإعلامية الممولة للإساءة للمركزي”، بحسب تعبيره.

واستطرد “«الإيقاف التعسفي» لإنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013-2020 نتج عنه خسائر للدولة الليبية بأكثر من 180 مليار دولار وهو بمثابة رصاصة في الرأس، كما أن استمرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره له نتائج كارثية على الدولة الليبية في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية وانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي”، وفقا لادعائه.

وأوضح أنه يرى ضرورة اعتماد حزمة إنقاذ عاجلة وملحّة تبدأ بإنهاء حالة الانقسام السياسي ووضع رؤية وطنية شاملة للدولة الليبية في إطار زمني محدّد، قائلا: “التعاون بين المصرف و«حكومة الوفاق» يتطلب تواصلًا إيجابيًا ومستمرًا وهذا غير متاح في ظل وجود وزير المالية فرج بومطاري الذي يعمل بشكل ممنهج لاستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي”، على حد تعبيره.

وادعى الصديق الكبير، أن جهود كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، أثمرت في تخفيض إجمالي الترتيبات المالية لعام 2020 من 51 مليار دينار إلى 38.5 مليار دينار وبعجز حوالي 27 مليار دينار، مضيفا “ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة يتطلّب العمل فورًا على إعادة إنتاج النفط وتصديره وضرورة رفع الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية”.