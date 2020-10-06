اللجنة المالية المعنية بمناقشة الميزانية تُنهي أعمالها بشأن الميزانية التقديرية للعام المالي 2021 م

البيضاء 06 أكتوبر 2020 (وال)- انتهت اللجنة المالية المعنية بمناقشة الميزانية المنبثقة عن وزارة المالية والتخطيط الليبية، أعمال مناقشة الميزانية التقديرية لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة للعام المالي 2021 م.

هذا وقد انطلقت أعمال مناقشة الميزانية التقديرية التي عقدت بمقر الوزارة في البيضاء، يوم 20 من شهر سبتمبر الماضي وانتهت في 5 أكتوبر، حيث كانت المشاركة إيجابية من كل الجهات التابعة للحكومة الليبية البالغ عددها “215” جهة.

وتمت هذه المناقشة بالربط الالكتروني؛ من خلال المنصة الرئيسية بوزارة المالية والتخطيط، والتي انبثقت عنها منصات فرعية على كل البلديات التابعة لشرعية الحكومة الليبية، والتي تم تقسيمها إلى عدد “6” منصات فرعية، هي: طبرق، درنة، البيضاء، بنغازي، أجدابيا، جالو، وكانت آخر هذه الجهات ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد.

وجاء الاجتماع في إطار تفعيل مبدأ المشاركة في إعداد الميزانية العامة للدولة الليبية للعام 2021 م، مع مراقبي الخدمات المالية، وكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية.

وأنهت اللجنة المالية أعمالها وسيتم إحالة مشروع الميزانية المقترح من قبلها إلى مجلس الوزراء، بعد دراسته وسيتم إحالته إلى مجلس النواب الليبي.

والجدير بالذكر، إن هذه الاجتماعات للمرة الأولى يشارك فيها مراقبة الخدمات المالية بالبلديات، في إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة الليبية. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال