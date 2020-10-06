رئيس لجنة الخارجية بالنواب يُشيد بجهود مكافحة تهريب البشر وسوء معاملة المهاجرين

طبرق 06 أكتوبر 2020 (وال)- أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، بجهود المبذولة على المستوى الرسمي والاجتماعي في مكافحة ظاهرة تهريب البشر، ومحاسبة المتورطين في قضايا التهريب.

وأكد النائب يوسف العقوري على أهمية محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين، مثمنًا دور الأجهزة الأمنية المبذول لمحاسبة من يقف وراء ذلك، وجلبهم للعدالة.

ونوه النائب يوسف العقوري لجهود المبذولة على المستوى الاجتماعي، وقيام بعض المناطق برفع الغطاء الاجتماعي على المتورطين في عصابات تهريب البشر، مما يُعطي المجال لمحاسبتهم قانونيًا.

وأوضح العقوري أن ملف الاتجار بالبشر وسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين، ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الجرائم، يُعد ضمن أولويات مجلس النواب، وسيعمل على ذلك من خلال تطوير التشريعات الوطنية ذات العلاقة، وزيادة كفاءة الأجهزة المختصة، وتحسين إدارة الحدود، وتعزيز التعاون مع المنظمات المختصة ودول الجوار. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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