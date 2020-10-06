«معيتيق»: ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين.. وندعم توصيات اجتماع «الغردقة»

وجه أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، شكره للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة على ما وصفه بـ “الجهود المبذولة والدور الفعال الذي يقومون به في قيادة وتسهيل الحوار المفتوح لبناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية بين الأطراف الليبية”.

وأضاف «معيتيق» في البيان، الذي رصدته «الساعة24» “نرحب بالبيان الختامي للاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، والذي شاركت فيه الدول المعنية بليبيا، تحت رعاية انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وهايكوماس وزير خارجية ألمانيا الاتحادية”.

وتابع؛ “ونؤكد التزامنا بمخرجات مؤتمر برلين، وقد عملنا جاهدين منذ سنة 2018 على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي سعينا من خلاله إلى توحيد وتطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية وتحديث القطاعين النفطي والمصرفي، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم تحت رعاية الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وإننا في الوقت الذي نثمن فيه المساعي الحميدة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التي تسعى إلى إيجاد تدابير بناء جسور الثقة بين الأطراف الليبية”.

وأردف «معيتيق»؛ “نؤكد أيضا على أن تدابیر بناء الثقة لابد أن تشمل خطوات عملية تساهم في رفع قدرة ليبيا على توفير الخدمات الأساسية كما دعا إلى ذلك الأمين العام في كلمته أمام المؤتمر، أما ما يتعلق بالتوصيات التي توصل إليها الوفدان العسكري والأمني في مدينة الغردقة بجمهورية مصر فإنها تعد توصيات جيدة ، ونؤكد دعمنا لكل الخطوات والمبادرات الإيجابية التي تساهم في رفع المعاناة عن الشعب الليبي”.

وأكمل؛ “لقد أولى مؤتمر برلين اهتماما كبيرا لإصلاح القطاع الاقتصادي والمالي وتوحيدها، وخاصة المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي . وقد تبنينا منهجا يقوم على بناء الثقة بين الطرفين من خلال التوصل إلى اتفاق ناجح في رفع الحصار عن المنشآت والمرافق النفطية ، ليرتفع إنتاج النفط إلى 290 ألف برميل يوميا منذ إعلاننا عن الاتفاق إن مهام اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق سوف تعمل على هذا النهج لخلق البينة الأمنية والمواتية لدعم وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية لكي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين وإبعاد هذه المؤسسات عن التجاذبات والمزايدات السياسية العقيمة”.

وأوضح «معيتيق» أن “ذلك من خلال العمل على فتح المصارف التجارية في جميع المدن الليبية ، وتوحيد سعر الصرف، وتوحيد الميزانية العامة للدولة ، بالإضافة إلى توحيد الجهود المبذولة لمواجهة جانحة كورونا ، وفتح المطارات والموانئ المدنية لتسهيل تنقل المسافرين والبضائع”.