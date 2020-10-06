“الوطنية للنفط” تبحث مع “الخليج العربي” ميزانية 2021

ناقشت الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط الاثنين مع شركة الخليج العربي للنفط الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بالمصافي خلال اجتماعها الفني للعام 2020 عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بمقر المؤسسة في طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع مدينة بنغازي.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على سير العمليات بالشكل الأمثل، كما نوقشت في الاجتماع نشاطات وعمليات مصفاتي طبرق والسرير، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، وفي السياق ذاته ناقش الحاضرون الميزانية التقديرية المقترحة للعام 2021 .

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الإدارة محمد بن شتوان، والمديرون العامون ومديرو الإدارات والمختصين بالإدارات المعنية عن شركة الخليج العربي فيما حضر عن المؤسسة الوطنية للنفط خالد جويلي مدير عام الإدارة العامة للصناعات النفطية، ومديرو الإدارات ذات العلاقة والمختصون.

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