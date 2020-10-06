السفير الأمريكي يبحث مع المخابرات المصرية دعم الحوار السياسي الليبي

بحث سفير الولايات المتحدة في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، دعم منتدى الحوار السياسي الليبي.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن السفير الأمريكي لدى ليبيا وسفير الولايات المتحدة لدى القاهرة جوناثان كوهين أجريا “مشاورات مثمرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي وتهدئة حقيقية في ليبيا”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التقى نورلاند الذي أشاد بجميع الشخصيات الليبية الراغبة في دعم الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة

وأعرب نورلاند، عن أشادته بنجاح المحادثات التي عقدت بمصر، مؤخرًا، بالغردقة حول الأمن في ليبيا وقال نورلاند، الأحد :”نشكر مصر لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا”، مشيرا أنه سوف يتبادل الآراء ووجهات النظر مع مصر للخروج بأفضل نهج لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي المرتقب.