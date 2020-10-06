“عمل الوفاق” تدرس ضوابط استجلاب العمالة الأجنبية

بحث مدير إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق محمد بروطة رفقة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، إمكانية استجلاب العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبية.

وأكد المجتمعون على إعطاء الأولوية في ملف استجلاب العمالة الأجنبية للجوانب التنموية كالصحة والنفط والكهرباء والأشغال العامة، وكذلك التنسيق الكامل مع الملاحق العمالية بالسفارات الليبية.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف الأمن الصحي وعلى وجه الخصوص التدابير الاحترازية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، إلى جانب متابعة نصوص الاتفاقيات المبرمة مع وزارة العمل فيما يتعلق بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وخلُص الاجتماع إلى اعتماد دراسة بإعادة العمالة الوافدة من الجنسية المصرية، وإعادة فتح تشغيل مدبرات المنازل تماشياً مع طلبات المواطنين.

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