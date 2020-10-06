تفاصيل جديدة حول حادث سقوط مروحية تونسية قرب الحدود الليبية

تعرضت مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة التونسية للسقوط، اليوم الثلاثاء، في منطقة قريبة من الحدود الليبية.

وسقطت المروحية العسكرية بمنطقة “العشوش” التابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرق الأراضي التونسية.

وكانت المروحية العسكرية تحمل قائد الطائرة وعنصرًا عسكريًا آخر لحظة سقوطها المفاجئ، وذلك وفق ما نقلته وكالة «العين الإخبارية» عن مصادر عسكرية تونسية لم اسمها.

ولا تزال أسباب الحادث مجهولة حتى الآن، دون الإعلان عن أي من التفاصيل حول طاقمها.

وتضم منطقة رمادة من محافظة تطاوين قاعدة عسكرية تونسية، وتعتبر جبهة الصد الأولى لتسلل الإرهابيين القادمين من الغرب الليبي.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة مواجهات مع عناصر مسلحة إرهابية في الجنوب أبرزها محاولة عناصر داعشية اقتحام مدينة بن قردان في 7 مارس 2016.