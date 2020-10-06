الجزائر تدعو الأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوث خاص بليبيا

دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري, صبري بوقادوم يوم الاثنين مجلس الأمن بالأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوث خاص لليبيا والحرص على احترام قراره بخصوص حظر الأسلحة.

وفي تدخل له خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي انعقد يوم الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي قال بوقادوم “أدعو مجلس الأمن إلى الحرص على أن يُحْتَرَمَ قراره المتعلق بحظر الأسلحة كما أُعْلِنَ عنه في نتائج ندوة برلين لأن دعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة يعني أولا احترام حظر الأسلحة وليس ارسال مرتزقة (في ليبيا)”.

و أبرز بوقادوم في السياق نفسه إن “مسؤولية مجلس الأمن تكمن أيضا في الاسراع في تعيين مبعوث خاص في ليبيا”.

وأردف بالقول “نحن الآن بحاجة إلى تحرك مجلس الأمن وأعضاء ندوة برلين كما نحتاج كذلك إلى نتائج سريعة”، مضيفا “نحن مدينون للشعب الليبي بالنجاح والسلم، إذ يجب علينا إعادة بعث المسار السياسي، فتلك هي مسؤوليتنا والجزائر تنخرط في ذلك بشدة”.

وجدد التأكيد أن حل الأزمة الليبية لابد أن يتأتى داخليا وبشكل “يحفظ أمن ووحدة وسيادة ليبيا”، مسترسلا “وبهذا الخصوص، أثنينا بحرارة وقف إطلاق النار وندعو ونتصرف بشكل متواصل بغية الالتزام به، كما نطالب في نفس الوقت باستئناف الحوار السياسي الشامل عاجلا”.

وفي هذا الصدد، “ندعو كل الإخوة الليبيين إلى الالتزام بهذا الحوار، لأن إقرار السلم بين الليبيين ليس ضربا من الخيال. ولقد حان الوقت لنبرز أن المصلحة العليا لليبيا تعلو على كل اعتبار آخر”، يقول الوزير، مجددا “دعم الجزائر القوي للبلد الشقيق والجار”.

هذا وأشاد السيد بوقدوم بإعادة فتح المنشآت النفطية جزئيا واستئناف الصادرات كمرحلة أولى لمد يد المساعدة للسكان وحاجياتهم الأساسية خلال فترة انتشار وباء كورونا.