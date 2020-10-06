المصرف المركزي: 10.76 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 9 أشهر.. والعجز 6.97 مليار

قال مصرف ليبيا المركزي إن العجز في إيرادات النقد الأجنبي وصل إلى 6 مليارات و 976 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح المصرف في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء عن الإيراد والإنفاق في الترتيبات المالية للعام 2020، أن هذا العجز جرى تغطيته من احتياطيات المصرف المركزي.

وأشار المصرف إلى أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 10 مليارات و 776 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:

أولا: 6 مليارات و 765 مليون دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل:

ـ 81 مليون دولار ما جرى تنفيذه من مخصصات أرباب الأسر.

ـ 5 مليارات و 203 مليون دولار للاعتمادات المستندية.

ـ مليار و 481 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج، ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

ثانيا: 4 مليارات و11 مليون دولار تحويلات الدولة، منها مليار و160 مليون دولار تشمل مصورفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية.

بالإضافة إلى مليارين و 271 مليون دولارر للمؤسسة الوطنية للنفط، تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و580 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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