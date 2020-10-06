ليبيا الان

سرقة مكونات “الكهرباء”.. مسلسل لا يتوقف

تم النشر منذُ 50 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن قيام مجموعة من اللصوص بسرقة أسلاك لمسافة 600 متر على خط القرية من 30 الساعدية بدائرة شمال العزيزية.

وأضافت الشركة في بيان نشرته بمنصتها الرسمية، أن أعمال السرقة طالت أيضًا أسلاك الضغط العالي 750 مترا على الخط بتجاه السوداني من فرعية الخنفار بدائرة توزيع السواني.

وأكدت الشركة أن هذه الاعتداءات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين والمزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، إضافة لحدوث خسائر جسيمة للشركة العامة للكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك