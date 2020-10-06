سرقة مكونات “الكهرباء”.. مسلسل لا يتوقف

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن قيام مجموعة من اللصوص بسرقة أسلاك لمسافة 600 متر على خط القرية من 30 الساعدية بدائرة شمال العزيزية.

وأضافت الشركة في بيان نشرته بمنصتها الرسمية، أن أعمال السرقة طالت أيضًا أسلاك الضغط العالي 750 مترا على الخط بتجاه السوداني من فرعية الخنفار بدائرة توزيع السواني.

وأكدت الشركة أن هذه الاعتداءات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين والمزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، إضافة لحدوث خسائر جسيمة للشركة العامة للكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية