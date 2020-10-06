ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

06 October, 2020

غيب الموت صباح اليوم الشاعر الكبير فرج المذبل عن عمر ناهز 75 عاما بعد معاناة مع مرض لم يمهله طويلا

ويعتبر المذبل من اهم الشعراء الليبيين الغنائيين منذ السبعينات واغزرهم انتاجا ، كما تميز باسلوبه وعباراته الشعرية المرهفة وشكل مع الفنان المحلن ابراهيم اشرف ثنائي فني قدم العديد من الاعمال اضافة الى تعاونه مع كثير من الملحنين الليبيين وتغنى بكلماته كبار المطربين الليبيين والعرب

عمل مخرجا تلفزيونيا وتميز بقدرة فنية مبهرة في التعامل مع مواقع التصوير وكان مخرجا متميزا

كما كان الراحل رياضيا بارزا في ترة شبابه لعب في فريق كرة القدم الاول لناديي النجمة والاهلي وخاض معهما في مباريات الدوري الممتاز واختير للفريق الوطني الأومجموعة كتب الراحل للدرامة عدة مسلسلات تلفزيونية منها (الناس البعضها) و(حكاوي الغناوي) و(المفتاح) و(العين اتمسي) كما كتب مسرحية غنائية استعراضية للمسرح الليبي،

صدر للراحل دواووين في الشعرالغنائي منها (رباعيات يا صاحبي) و( حلو العتاب) و(هز الشوق) و(عوالي) و(غريق في بحر لولاف).

وبرحيل فرج المذبل تخسر ليبيا واحدا من اهم وابرز شعرائها وكتابها