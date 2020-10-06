معاناة مركز العزل في بلدية بنت بية تتعاظم

تشهد بلدية بنت بية تسجيل أعداد إصابات متزايدة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل العدد الإجمالي فيها منذ بدء الجائحة إلى مئة وعشرين إصابة، توفي منهم خمسة أشخاص، وذلك في ظل ما يعانيه مركز العزل في المستشفى القروي من نقص في الإمكانيات والأطباء ووقود الديزل وأجهزة الكشف عن الفيروس.
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قناة ليبيا
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