باشاغا يبحث مع “موظف بالبعثة الأممية” موضوعات تهم “داخلية الوفاق”

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عقد لقاء اليوم الثلاثاء مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، شهد استعراض عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، على حد زعمها.

ووفقا لادعاءات تلك الوسائل الإعلامية أبدى الحلو استعداد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتقديم الدعم الإنساني لليبيا في كافة المجالات خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن باشاغا ثمن جهود الأمم المتحدة من أجل إرساء الأمن والأمان داخل ربوع ليبيا، ومجهوداتها للتوصل إلى حل سياسي يرضي كافة أطراف النزاع في البلاد، وفق ادعائه.