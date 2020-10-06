ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 October, 2020

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوّات المسلّحة، اللواء “خالد المحجوب” : إنّ الصيادين المحتجزين في بنغازي منذ بداية الشهر الماضي سيُعرضون أمام النيابة العامّة المختصّة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية.

وأضاف المحجوب: “أحوال المحتجزين البالغ عددهم 18 صياداً، بصحة ممتازة، ولديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام وفقاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما أتيحت لهم فرصة الاتصال بعائلاتهم”.

وتابع اللواء المحجوب: “إننا لا نعتقل أحدًا إلا إذا انتهك القانون، وانتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب أن يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة”.