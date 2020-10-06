ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 October, 2020

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ظهر اليوم الثلاثاء، الهيكلية الجديدة وتطوير وتدريب تيارات ومنتسبي وزارة الداخلية مع مندوبين من شركة روز باتنز الإنجليزية للإستشارات الأمنية والفنية.

وإستعرض باشاغا خلال الإجتماع الذي عقد بديوان الوزارة آلية عمل وزارة الداخلية بمختلف مصالحها وإداراتها وأقسامها.

والجدير بالذكر إن هذا الإجتماع يأتي عقب الإنتهاء من مرحلة التقييم الأولى بين الوزارة والشركة.