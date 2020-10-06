«مركزي طرابلس»: «الوفاق» صرفت مليار دينار لمواجهة كورونا

أصدر المصرف المركزي بطرابلس، بياناً أكد فيه إن إجمالي المبالغ التي صرفت على مجابهة جائحة فيروس كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت حوالي 966 مليون دينار، مشيرا في بيانه إلى أنه تم تخصيص مبلغ 572 مليون دينار لوزارة الصحة في حكومة الوفاق لمكافحة الوباء وفقا لأذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية.

ووفقا للبيان، فقد تم تخصيص 50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية و95 مليونا لجهاز الطب العسكري بالإضافة إلى 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و 151 مليونا لحساب جهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات بالخارج، ومبلغ 22 مليون دينار لوزارة التعليم.

وحول الميزانية العامة، فقد وصلت قيمة العجز فيها، وفقاً لنشرة المركزي، إلى 21.8 مليار دينار منذ يناير حتى سبتمبر من هذا العام، أما باب الإيرادات النفطية والسيادية فقد بلغت في التسعة أشهر الأولى نحو 3.8 مليار دينار.

وفيما يخص إجمالي الإنفاق العام خلال هذه الفترة فقد بلغ أكثر من 25.6 مليار دينار، حيث كانت حصة الأسد لبند المرتبات التي تجاوزت 16.1 مليار دينار وبلغت الميزانية التسييرية حوالي 2.4 مليار دينار وتجاوزت ميزانية الدعم الـ 4.2 مليار إلى جانب 2.5 مليار دينار للطوارئ، في حين لم تتجاوز القيمة المصروفة على باب التنمية 352 مليون دينار فقط.

وأوضح المصرف في بيانه أنه تمت تغطية العجز في الميزانية بقرض من المركزي بقيمة 20 مليار دينار، وحوالي 1.5 مليار دينار لباب التنمية من إيرادات بيع النقد الأجنبي هذا عدا عن الإيرادات التي تم تحصيلها خلال 2020 .