“التكتل الاتحادي الفيدرالي”: نرفض سياسات “مجلس المشري” الاحتكارية

أعلن التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي عن رفضه سياسات مجلس الدولة واحتكاره لدور الشريك لمجلس النواب المنتخب، مشيرا إلى أنه يمثل تيارا سياسيا واحدا (في إشارة إلى جماعة الإخوان التي تسيطر على المجلس والمدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا).

وأكد التكتل في بيان له حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، ثقته ودعمه لمجلس النواب ولجنته المشكلة لإجراء الحوار في بوزنيقة المغربية، وعناصرها ومجهوداتها في هذا الشأن.

وقال البيان: “بعد متابعتنا ما تسرب عن آليات تسمية المناصب السيادية باجتماعات بوزنيقة وما صرح به رئيس مجلس الدولة (خالد المشري) من معايير سياسية مفصلة لإقصاء شخصيات بعينها، فإننا نرفض سياسات مجلس الدولة واحتكاره لدور الشريك لمجلس النواب، إلى حين إعادة هيكلته بما يضمن عودة الكتلة الوطنية المنتخبة إليه فهو حاليا يمثل لونا سياسيا واحدا ومصالح إقليم واحد”.

وأضاف بيان التكتل: “إلى حين ذلك ندعو البعثة الأممية إلى تولي المسار الهام ضمن جدول أعمال الحوار السياسي الشامل القادم”.

وفي نفس السياق، أكد وفدا مجلس النواب والدولة في بوزنيقة في بيان مشترك أمس الاثنين على الروح الإيجابية والتفاؤل الذي ساد المشاورات السياسية الجارية بين الوفدين في الملمكة المغربية، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير اختيار المراكز السيادية السبع.

وخرج المشري في تصريحات إعلامية قائلا إنهم مصرون على رفض أي وجود لـ(القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حفتر بأي صفة أو منحه أي منصب في أي اتفاق جديد، مضيفا: “عيننا لاتزال مفتوحة على سرت والهلال النفط، وذهابنا للحوار لا يعني أننا غافلون عن الخيارات الأخرى”، على حد قوله.

بدورها أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة استيفاني ويليامز عن التحضير لعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات لاستئناف محادثات سياسية شاملة بين الليبيين من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يرضي جميع الأطراف والفئات الليبية على طريق السلام والاستقرار والتنمية”، داعية الليبيين للمشاركة الإيجابية فيها.