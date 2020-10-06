دورة تدريبية في مركز بنغازي الطبي للرفع من تدابير مكافحة عدوى كورونا

أقيمت بمركز بنغازي الطبي أمس دورة تدريبية بتنظيم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى رفع تدابير مكافحة العدوى وطريقة جمع العينات وآلية الرصد والتقصي والإستجابة السريعة، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا والحالات المؤكدة.

هذا وتستهدف الدورة أطباء الباطنة وأطباء مكافحة العدوى وعناصر التمريض والعاملين بالمرافق الصحية.

حيث تم خلال الدورة تسليط الضوء على طرق مكافحة العدوى بالأقسام والعنايات داخل المركز الطبي، كما تم شرح الإجراءات المتبعة في ارتداء وخلع الملابس الوقائية الشخصية بطريقة صحيحة، وتوضيح أماكن ومصادر انتقال العدوى داخل المرافق الصحية.

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