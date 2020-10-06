الدعم المركزي بصلاح الدين يباشر مهامه قريبا

تفقد مدير الادارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله ،اليوم الثلاثاء ،مقر إدارة الدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين بطرابلس والذي سبق وأن تعرض لأضرار عدة نتيجة الاحداث التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس خلال الفترة الماضية.

وأكد عميد ” محمد فتح الله ” بأن العمل يجري على قدم وساق من أجل ضمان مباشرة منتسبي الدعم المركزي لمهامهم من داخل موقع الادارة بمنطقة صلاح الدين ،مؤكداً على جدية ادارة الدعم المركزي بكافة فروعها ومكاتبها في مواصلة العمل قدما من أجل نشر الأمن والطمأنينة بين كافة المواطنين الكرام وبأن مقر الادارة سيسهم كثيرا في الاستمرار بتنفيذ استراتيجية الإدارة في تحقيق الأمن العام وتأديتها لمهامها على أكمل وجه.

وطمأن مدير الإدارة ،وفق ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ،كافة منتسبي الدعم المركزي بقرب مباشرة الادارة لمهامها قريبا ومن داخل مقرها، خاصة بعد أن تستكمل أعمال الصيانة اللازمة ،مشدّدا على أن يؤدي كل مكون بإدارة الدعم المركزي لاختصاصاته المسندة إليه وعدم التقصير في ذلك لأي سببا كان، وبأن اهتمام وزارة الداخلية بمنتسبيها لابد وان يقابل بالإخلاص والوفاء في أداء الواجب الأمني بكل أمانة والتزام.