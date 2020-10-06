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نادي الطفل في درج ينظم أمسية دينية ومسابقات لمنتسبيه

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في أجواء روحانية أقيمت أمسية دينية في نادي الطفل الرياضي الثقافي الاجتماعي السياحي بمدينة درج، تخللتها تلاوة القرآن الكريم، وإلقاء الخطب والأدعية، بالإضافة إلى مسابقة في الخطابة وحفظ القرآن الكريم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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