شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن أجزاء من جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من جنوب العاصمة طرابلس جراء سرقة أسلاك كهربائية بدائرة شمال العزيزية ودائرة توزيع السواني

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مجموعة خارجة عن القانون قامت فجر اليوم الثلاثاء بسرقة أسلاك مسافة 600 متر على خط القرية من 30 الساعدية بدائرة شمال العزيزية، كما تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي 750 متر على خط تجاه السوداني من فرعية الخنفار بدائرة توزيع السواني ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المواطنين و المزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، كما تسبب خسائر جسيمة للشركة العامة للكهرباء.