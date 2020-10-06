دغيم: على مسار “بوزنيقة” الالتزام بالمرجعيات القانونية.. ونرفض أي عزل سياسي

دعا عضو مجلس النواب زياد دغيم وفدا الحوار السياسي في بوزنيقة المغربية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية الحاكمة، قائلا: “لن نطبق ما يتعارض مع نص الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة”.

وأوضح دغيم في تصريحات لـ”الساعة 24″، اليوم الثلاثاء، أن هناك تشريعات تحدد آليات تعيين رئيس المحكمة العليا أو النائب العام، وأن هناك نص للمادة 15 من الاتفاق السياسي تختصر النقاش في 11 صفة فقط، ليس منها نائب المحافظ وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي مثلا.

وتابع النائب البرلماني: “نرفض تطبيق قانون العزل السياسي الذي ألغيناه أو عزل سياسي جديد مفصّل ضد شخصيات تحت مصطلح المعايير السياسية، فلن نسمح للبعض بممارسة النزعات الإقصائية والانتقامية”.

وختم دغيم قائلا إن مسار بوزنيقة تمهيدي والأصل هو الحوار السياسي الشامل بإشراف الأمم المتحدة، الذي سيعالج أي نتائج لبوزنيقة مخالفة للمرجعيات الحاكمة والروح التي تتطلبها المرحلة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض طريقة اختيار رئيس المحكمة العليا والنائب العام عن طريق الحوارات السياسية الجارية في بوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب والدولة بشأن آلية اختيار المناصب السيادية السبعة.

واعتبر المجلس في بيان له أمش الاثنين أن ما جاء في تفاهمات بوزنيقة فيما يتعلق بالسلطة القضائية تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال هذه السلطة، مضيفا أن اختيار رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور في هذه المحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية.

وشدد البيان على أن اختيار النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي، وتنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولى البرلمان سلطة تعيين تلك المناصب بعد اكتمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.